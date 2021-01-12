عبد الله أعلن افتتاح مركز للصليب الأحمر في داريا بدعم مباشر من جنبلاط

أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، في تصريح اليوم، افتتاح مركز للصليب الأحمر اللبناني في بلدة داريا في اقليم الخروب، من دون أي مراسم احتفالية بسبب جائحة كورونا، مؤكدا انه "تم تجهيزه بالكامل وفق المواصفات والمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية ولمؤسسات الصليب الأحمر الدولية".



وقال عبد الله: "سيقوم المركز بداية بمهمة الإسعافات لمدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية، بإشراف مركز الصليب الأحمر اللبناني في الدامور، ينطلق بعدها إلى التوسع في عمله لكي يؤمن الدوامين النهاري والليلي، مع تطور أداء المركز بدعم مباشر من إدارة الصليب الأحمر، وبرعاية المعنيين في هذا الملف في المنطقة، وفي الشوف تحديدا"، مؤكدا "أن هذه المهمة والتي نحضرها منذ مدة قد أتت اليوم في الوقت المناسب، لأن المنطقة بحاجة إلى مؤسسات صحية واسعافية اكثر خصوصا في زمن كورونا".



وأضاف: "نتمنى لهذا المركز أن يستمر بجهود الداعمين الكثر، لما له من أهمية في تلبية الحاجات المتزايدة لخدمات الصليب الأحمر، سواء لناحية جائحة كورونا، او في الحالات العادية. هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة أصبحت اليوم ملاذا لجميع المحتاجين للمساعدة والعناية والخدمة السريعة، فألف تحية لهم والتحية ايضا لشهداء وجرحى الصليب الأحمر ولمصابي الكورونا منهم، والذين هم دائما في الخطوط الأمامية في هذه المهمة الوطنية".



وعن الجهات التي ساهمت وساعدت في إنجاز هذا الصرح الصحي الإسعافي لمنطقة إقليم الخروب، قال: "لقد تم شراء سيارة اسعاف وتجهيزها من قبلنا، وهي بمساهمات مباشرة من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ، الذي ومنذ سنتين، اي بدء العمل بالمشروع، تبرع بمبلغ 30 الف دولار أميركي، كذلك قدم لنا معمل ترابة سبلين بمبلغ 10 آلاف دولار، والأستاذ حسين مشموشي بـ 10 آلاف دولار، والمدير العام لشركة "خطيب وعلمي" الأستاذ سمير الخطيب بـ 5الاف دولار، والسيد هشام عبدالله وشريكه السيد هيثم الحجاوي بـ 5 الاف دولار، والأستاذ مازن فواز بـ 5 آلاف دولار، الحاج جميل جميل بيرم بـ 4 آلاف دولار، والأستاذ وليد شحادة (coop) بـ 3 آلاف دولار، والأستاذ محمد خليل سليمان نيابة عن بعض المتبرعين 2500 دولار، بالإضافة إلى مساهمة الاستاذ زياد إسماعيل الذي كانت له اليد الطولى ووفر علينا مبلغا لا يقل عن 6 آلاف دولار من تجهيز سيارة الاسعاف. كل هذه المبالغ تم تسديدها لشراء وتجهيز سيارة الإسعاف للقيام بمهمتها الوطنية والاسعافية على صعيد إقليم الخروب".



واشار الى ان "هذا الإنجاز تم برعاية مباشرة من رئيس الحزب وليد جنبلاط مشكورا، كما نشكر السيدة نورا جنبلاط التي رافقتنا في أكثر من مهمة، وبرفقتها زرنا رئاسة الصليب الأحمر مرتين، لوضع الاتفاقية قيد التنفيذ"، موضحا "أن هيئة الخدمات الاجتماعية في إقليم الخروب هي الراعي الأساسي للاتفاقية مع الصليب الاحمر اللبناني، والتي وقعت معه الاتفاقية، فالتحية لها ولرئيسها المحامي نبيل مشموشي والأستاذ منير السيد، وكل أعضاء هيئتها الادارية، التي كان لها اليد الطولى في تجهيز المركز ضمن المواصفات التي وضعها الصليب الأحمر اللبناني. وقد تم استئجار المركز واختيار المكان بناء لدراسة أعدها الصليب الأحمر اللبناني، فكل قرى الإقليم قرية واحدة متكاملة".



وشكر النائب عبد الله "هيئة الخدمات الاجتماعية" التي تبرعت بمبلغ 14 الف دولار لتجهيز المركز وتأمين كل المستلزمات المطلوبة للقيام بمهمته. كما شكر اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي وجميع من ساهموا في انجازه.



وختم مؤكدا "ان وليد جنبلاط جاهز لأي مهمة إضافية سواء في ملف الصليب الأحمر او اي ملف انمائي آخر او صحي او اجتماعي مرتبط بحاجات منطقة إقليم الخروب والشوف الأعلى".



وقد سلم وكيل داخلية إقليم الخروب الدكتور بلال قاسم، بتكليف من جنبلاط، رئيس مركز الصليب الأحمر في داريا الدكتور شوقي امان الدين والدكتور حسان السيد مساهمة مالية للكلفة التشغيلية السنوية للمركز.

