بعد إصابته بكورونا... هذا النائب يعلن شفاءه

غرد النائب فادي سعد عبر "تويتر": "‏بعد انتهاء فترة الحجر الصحي نتيجة إصابتي بفيروس كورونا، أجريت فحص pcr وجاءت النتيجة سلبية. كل التمنيات بشفاء كل المصابين وندائي للجميع لالتزام الاجراءات الوقائية المشددة والمساعدة على لجم عداد الاصابات والحد من انتشار فيروس كورونا".

بعد انتهاء فترة الحجر الصحي نتيجة إصابتي بفيروس كورونا، أجريت فحص pcr وجاءت النتيجة سلبية. كل التمنيات بشفاء كل المصابين وندائي للجميع لالتزام الاجراءات الوقائية المشددة والمساعدة على لجم عداد الاصابات والحد من انتشار فيروس #كورونا. — FADI SAAD (@Drfadisaad) January 12, 2021