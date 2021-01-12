نسي المفتاح بالباب فسبقه السارق الى البيت

كان "أ.ن" مارّاً في محلّة غدير حين لمح مفتاحاً معلّقاً في قفل باب منزل في الطابق الأرضي. قفز الشاب على شرفة المنزل متسلّقاً السور العائد لها ووصل أمام باب المنزل ، فتحه ودخل إليه وأقدم على السرقة من داخله.التفاصيل:تقدّم المدعي "خ.م" لدى فصيلة جونية بادعاء فوري ضد مجهول، ذكر فيه أنّ شخصاً دخل الى الغرفة التي يسكنها في محلّة غدير وقام بسرقة جهاز كمبيوتر محمول ومحفظته وبداخلها أوراقه الثبوتية ومبلغاً ماليّاً، وقد تمكّن شاب في المنطقة من استرجاع الكمبيوتر من السارق الذي تمكّن من الفرار. وأوضح المدعي أن السارق دخل الغرفة من الباب لأنّه نسي المفتاح معلّقاً به من الخارج، وغادر اللص بعد أن قفز من الشباك.التحقيقات الأوليّة أظهرت أوصاف السارق الذي تبين أنّه يدعى "أ.ن" (مواليد 1981) فجرى توقيفه. وبالتحقيق معه من قبل عناصر فصيلة جونيه، قال أنه أثناء تجوّله في غدير شاهد مفتاحاً داخل قفل باب شقة سكنية، فاقترب منها وقرع الباب ولمّا لم يفتح أحد، فتحها هو بالمفتاح وسرق "لابتوب" ومحفظة، وأثناء خروجه تفاجأ بشخص سأله عمّا يفعله واسترجع منه الكمبيوتر، فيما فرّ هو متوجّهاً الى محل لبيع قطع السيارات لشراء ما يلزم لسيارته ودفع ثمنها من المال الموجود في المحفظة المسروقة.قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر فعل المدعى عليه من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات وأحاله للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.