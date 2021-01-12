إقفال المصلحة المالية الاقليمية في النبطية حتى 18 الحالي

طلب محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، في بيان إقفال المصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية في مدينة النبطية، اعتبارا من صباح غد الاربعاء ولغاية صباح يوم الاثنين المقبل في 18 الحالي، "حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين وفي محاولة لاحصاء المخالطين، بعدما سجل اصابة 5 حالات بين الموظفين بالكورونا فيها".