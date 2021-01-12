جنبلاط يتصل بالحريري متضامناً: نرفض الإهانات الشخصية التي طالته

أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بالرئيس المكلّف سعد الحريري، وقد أكد جنبلاط رفضه المطلق للحملة التي يتعرض لها موقع الرئاسة الثالثة، واستنكاره وشجبه للإهانات الشخصية التي طالت شخص الرئيس الحريري بالرغم من بعض التباينات السياسية العرضية.