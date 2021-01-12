لبنان

عراجي تسلم من قزي المسودة النهائية لاقتراح القانون الخاص بتنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا

Lebanon 24
12-01-2021 | 23:12
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أعلن مكتب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في بيان انه" تسلم من القاضي جون قزي التاسعة مساء اليوم المسودة النهائية لإقتراح القانون الخاص بتنظيم إستخدام المنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا على أثر جلسات متتالية إنعقدت بين الأمس واليوم مع ممثلي شركة فايزر بناء " على تكليف من لجنة الصحة النيابية التي ستعقد صباح الغد لدرس الإقتراح وتبنيه تمهيدآ لعرضه على الهيئة العامة بصيغة المعجل المكرر لإقراره كي يتسنى للبنان الحصول على اللقاح بحسب الموعد المحدد من وزارة الصحة العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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