لبنان

أجواء التصعيد مخيّمة على الوضع الحكومي

Lebanon 24
13-01-2021 | 00:55
A-
A+
Doc-P-783750-637460963234818421.jpg
Doc-P-783750-637460963234818421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت مصادر رسمية متابعة الى ان "لا معلومات حتى الان عن مساعٍ جديدة لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الرئيسين"، مشيرة الى انه "حتى لو وجدت هذه المساعي، فالسؤال هل تستطيع ان تصل الى نتيجة ايجابية في ظل هذا التشنج والتصعيد"؟

وأوضحت المصادر عبر "اللواء" ان "المشكلة كبرت، وبتنا امام حائط مسدود، ولا بد من الانتظار "كم يوم" حتى تمر ذيول هذا الخطأ التقني غير المقصود الذي جرى توزيعه عن طريق الخطأ من دون مونتاج ومن دون إخفاء صوت الرئيسين كما يجري عادة".
وكرّرت المصادر: "ان الشريط مجتزأ وهو مقطّع وبعض وسائل الاعلام حرّفت مضمونه وعكسته، والقوى السياسية تستثمره سياسياً لمصالحها".

وقالت: "الحقيقة ان الرئيس عون قال:ان  الحريري يقول بأننا أعطيناه لائحة بأسماء وزراء. هذا كذب. لم نعطه لائحة بأسماء، وبالتالي لم يقل عون ان الحريري لم يسلمه لائحة بالتشكيلة الحكومية لأنه سلمه لائحة فعلاً".

ولكن على خطٍ موازٍ، ذكرت مصادر موثوق بها لـ"اللواء" ان "البطريرك بشارة الراعي لا زال يعمل على معالجة الازمة، ولم يوقف تحركه غير المعلن خشية الإلتفاف عليه وتحاشياً للمزايدات، وهو قام خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، باتصالات في الداخل مع المعنيين بتشكيل الحكومة ليعودوا الى رشدهم، ومع دول الخارج المعنية بمساعدة لبنان من اجل الضغط على القوى السياسية لمعالجة الازمة".

إلا ان المصادر اشارت الى ان "اجواء التصعيد ما زالت مخيمة على الوضع الحكومي، ولا بد من انتظار تراجع موجة التصعيد لتعود الامور الى مسارها الطبيعي بما يسمح بإستئناف التواصل بين المعنيين بالتشكيل ومساعي الحل".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:33 | 2021-01-13
01:16 | 2021-01-13
01:08 | 2021-01-13
00:46 | 2021-01-13
00:41 | 2021-01-13
00:33 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website