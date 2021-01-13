لبنان

نائب في حال حرجة

Lebanon 24
13-01-2021 | 05:27
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يعاني نائب شمالي أصيب بفيروس كورونا من حالة صحية صعبة بسبب مضاعفات الفيروس.
المصدر: نداء الوطن
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