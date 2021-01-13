عقوبات على شخصيات من "التيار" قبل 20 الجاري

أكدت مصادر مطلعة على السياسة الأميركية لـ"لبنان24" أن لائحة العقوبات على شخصيات تنتمي إلى "التيار الوطني الحر"، والتي كانت موضوعة في الادراج، سوف تسحب من جديد، بعد كلام النائب جبران باسيل يوم الأحد الماضي، لافتة إلى أن هذه الشخصيات سوف يعلن عنها قبل العشرين من الجاري، بمعنى أن توصيات غاريد كوشنر للرئيس دونالد ترامب سوف تدخل التنفيذ قبل العشرين.