لبنان

3 لقاحات ضد كورونا ستؤمن للبنانيين.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
13-01-2021 | 10:04
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كشف عضو اللجنة الطبية لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن العمل جار على تأمين 3 لقاحات لكورونا كحد أدنى للبنان، مؤكداً في حديث الى "صوت كل لبنان" أن لقاح فايزر سيصل في موعده بالإضافة الى لقاح استرازينكا الذي سيصل بعده والذي سيوفر إمكانية تلقيح أوسع.

 

وأشار إلى ان لبنان تواصل مع الهند لتأمين اللقاح البريطاني وقد تبرّعت بعشرة آلاف حقنة، فيما الصين لم تبد أي حماس لإدخال لقاحها الى لبنان.

 

وحول أساليب الوقاية والعلاج في المنزل، رأى البزري أن المواطن اللبناني فقد الثقة بنظامه الصحي وبات يفضّل العلاج في المنزل في ظل عدم توفر أسرّة كافية.

 

وتحدّث عن بروتوكول علاجي تمّ وضعه بالتعاون مع نقابة الأطباء وسيعلن عنه خلال يومين من شأنه أن يعالج المريض ويحميه من الموت لكنه ليس ناجعاً. لذا دعا أي مصاب الى التواصل مع طبيبه وعزل نفسه لحماية عائلته.

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