ابو فاعور تمنى على فهمي السماح للمساعدين القضائيين بالوصول الى مكاتبهم

اتصل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وتمنى عليه "إيجاد آلية للسماح للمساعدين القضائيين بالوصول الى مكاتبهم للبت في مئات طلبات إخلاء السبيل لموقوفين، وخصوصا انه تم استثناء القضاة والمحامين في هذه الحالات وذلك تسهيلا للبت في طلبات اخلاء السبيل المحقة وتخفيف الاكتظاظ في السجون".

وتبلغ ابو فاعور من فهمي "العمل على آلية سيتم اقرارها واعلانها في الساعات المقبلة لتسهيل هذا الامر"، شاكرا له تفهمه وعمله.