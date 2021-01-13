لبنان

حبّة البَرَد على الساحل قد تتخطى السنتيمتريْن هذا المساء! (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2021 | 13:12
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أشار المتخصص في الأحوال الجوية الأب ايلي خنيصر الى وصول منخفض جويّ الى لبنان مساء الأربعاء، مصحوبًا برياح باردة ورطبة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط عشوائي لحبّات البَرَد ساحلاً.
 
وتوقع خنيصر في حديث اذاعي بحسب الرادارات الجوية، تساقطًا كثيفًا للبَرَد على الخط الساحلي مع احتمال تخطّي حجم حبّة البَرَد السنتيمتريْن، على ان تكون الذروة بين الثامنة والعاشرة ليلاً. وأضاف: "سوف نشهد على تدني سقوط الثلوج الى مستوى 1400 متر فوق سطح البحر مساء السبت، على أن يكون التراكم الثلجي على حلبات التزلج التي ترتفع 1400 مترًا عن سطح البحر، بحدود 90 الى 110 سنتيمرات في غضون أسبوع".
 
وكان الاب خنيصر قد نشر عبر صفحته على "فيسبوك"  مقطع فيديومن تركيا، وعلق قائلاً: "بعد ازمير\ تركيا. العاصفة نحو لبنان مساء الاربعاء... اكثر من ٣١٠ مم بانتظارنا خلال ٦ ايام، نحو الساحل والجبال الغربية وما يقارب ١٩٠ مم بقاعاً".
 
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