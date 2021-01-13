المجلس الدستوري مستمر في العمل وفقا لجدول المناوبة المنظم

أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، في بيان انه "نظرا لضرورة استمرار العمل في المجلس لاستلام التصاريح عن الاموال من النواب والوزراء ضمن المهلة القانونية وتماشيا مع قرار اعلان حالة الطوارىء، استمرار العمل يوميا طيلة فترة الاقفال، بين الساعة التاسعة والرابعة عشرة، وعلى ان يؤمن الدوام موظفان اثنان مع رئيس المجلس وفقا لجدول المناوبة المنظم بهذا الخصوص".