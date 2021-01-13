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لبنان
تعديل في مذكرة كركي عن تأمين العمل في مكاتب ومديريات صندوق الضمان
Lebanon 24
13-01-2021
|
14:53
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة قضت بتعديل المذكرة رقم 6 تاريخ 1312021 المتعلقة بتأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق خلال فترة الاغلاق الكامل من صباح يوم الخميس 141 2021 لغاية صباح يوم الاثنين 2412021، .
والتعديل يشمل "البند ثانيا" من المذكرة، بحيث يضاف مكتبا جبيل وزغرتاالى المكاتب المستثناة من الاقفال، على ان يعمل بهذه المذكرة وتبلغ الى من يلزم .
و"البند ثانيا" كان تضمن الآتي " تقفل كافة مكاتب الصندوق باستثناء المكاتب التالية: بعلبك، زحلة، حاصبيا، بنت جبيل، النبطية، صور، صيدا، شحيم، بيت الدين، طريق المطار، بيروت، بدارو، برج حمود، جونية، البترون، شكا، طرابلس، حلبا، لجهة الاعمال الضرورية لا سيما موافقات الاستشفاء والأعمال الطبية بصورة أساسية".
وكان كركي أصدر مذكرة تتعلق بتأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق خلال فترة الاغلاق الكامل من صباح يوم الخميس 14/1/2021 لغاية صباح يوم الاثنين 25/1/2021. ونصت على ما يلي:
"استنادا إلى قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم 26/ م ص تاريخ 11/1/2021، وحيث استثني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القرار المذكور وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية، لذلك:
اولا: يعلق العمل باحكام المذكرة رقم 2 تاريخ 5/1/2021 المتعلقة بتأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق خلال فترة الاغلاق الكامل من صباح يوم الخميس 7/1/2021 لغاية صباح يوم الاثنين 1/2/2021 طيلة فترة العمل باحكام هذه المذكرة.
ثانيا: في ما يتعلق بعمل المكاتب الاقليمية والمحلية:
1. تقفل كافة مكاتب الصندوق باستثناء المكاتب التالية: بعلبك، زحلة، حاصبيا، بنت جبيل، النبطية، صور، صيدا، شحيم، بيت الدين، طريق المطار، بيروت، بدارو، برج حمود، جونية، البترون، شكا، طرابلس، حلبا، لجهة الاعمال الضرورية لا سيما موافقات الاستشفاء والأعمال الطبية بصورة اساسية.
2. يتولى رؤساء المكاتب المذكورة، بالتعاون مع رؤساء المكاتب الاخرى، تأمين العمل في المكاتب المذكورة بواسطة مستخدمي هذه المكاتب والمكاتب المجاورة المقفلة، وفقا لجداول مناوبة يومية.
3. تقدم موافقات الاستشفاء في المؤسسات الاستشفائية المتعاقدة حصرا، وتحال الى مكاتب الصندوق المشار اليها اعلاه من قبل مندوبي هذه المؤسسات، لإصدار الموافقات الاستشفائية والطبية اللازمة بصورة فورية.
ثالثا: في عمل مديريات ومصالح الصندوق
1.يكلف المدراء ورؤساء المصالح، باعداد جداول المناوبة اللازمة بين المستخدمين في مديريات ومصالح الصندوق لتأمين الاعمال الضرورية والداخلية فقط.
2. تكلف رئيسة الاطباء بتامين تواجد الاطباء المراقبين يوميا في المكاتب المشار اليها اعلاه وفي المستشفيات المتعاقدة.
3. يكلف رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات تحت اشراف مدير ضمان المرض والامومة بتأمين تواجد المراقبين الاداريين في المستشفيات يوميا.
رابعا: لجهة دوام العمل واجراءات الوقاية
1. يعدل دوام العمل في مديريات ومكاتب الصندوق ليصبح بين الساعة الثامنة صباحا والثانية والنصف بعد الظهر.
2. يطلب من جميع مستخدمي الصندوق الالتزام بتدابير الوقاية لا سيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما يطلب من مدراء الصندوق ورؤساء المصالح والمكاتب التشدد بتطبيق تدابير الوقاية واتخاذ العقوبات اللازمة، عند الإقتضاء، بحق المستخدمين المخالفين.
خامسا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من صباح يوم الخميس 141 ولغاية صباح يوم الاثنين 2512021 وتبلغ الى من يلزم.
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