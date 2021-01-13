لبنان

إسماعيل سكرية: لم يعد مقبولا تغطية مجموعة من المتلاعبين بصحة الناس

Lebanon 24
13-01-2021 | 15:55
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دعا رئيس "اللقاء الاكاديمي الصحي" الدكتور اسماعيل سكرية حكومة تصريف الاعمال ووزير الصحة إلى "فتح باب استيراد الدواء لكل مجاز في علم الصيدلة تطبيقا للمادة 55 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وفي السعر الأقل أو المشابه لمثيله في السوق، لإخراج الدواء من قبضة و"أنياب" الوكلاء المحتكرين من دون أي تغطية قانونية، والذين يتصرفون في الأزمات كتجار الحروب، حيث يخزنون كميات كبيرة من الأدوية، في انتظار إما تصديرها إلى الخارج سعيا وراء الدولار، أو في انتظار رفع الدعم لحصد الأرباح المادية الكبيرة والتمتع بتحليق الارقام، ويحرمون المريض اللبناني منها وهو ما نشهده من انقطاع لأدوية يتزايد يوما بعد يوم".


وأضاف: "نتوجه لمجلس نواب الشعب بالسؤال:أين هو دوركم وتشريعاتكم، ولكل المعنيين بالشأن الصحي نقول لم يعد مقبولا تغطية مجموعة من المتلاعبين بصحة الناس مغلبين سياسة "التقريش والمراباة" اللا إنسانية والمعيبة، وكفى استسلاما وخضوعا لدور الصدى لما يفرض من واقع يتردى يوما بعد يوم، وتسريع تفعيل الرقابة المخبرية الدوائية وفق تغطية قانونية".
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