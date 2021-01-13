لبنان

قائد الجيش عاين طوافة أعادتها القوات الجوية الى الخدمة

Lebanon 24
13-01-2021 | 18:38
A-
A+
Doc-P-784004-637461600685039020.jpg
Doc-P-784004-637461600685039020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاين قائد الجيش العماد جوزاف عون الطوافة الثانية نوع 212 - Agusta bell AB التي أعادتها القوات الجوية إلى الخدمة بعد توقف عن الطيران منذ العام 1990، بالإضافة إلى الطوافة الثانية نوع Puma التي أجريت لها صيانة كبرى وتم توفير أكثر من نصف الكلفة، مع العلم أن مثل هذه الصيانة تقام كل 15 سنة في الشركة المصنعة.

كما استمع عون من قائد القوات الجوية، إلى شرح مفصل عن المراحل التي قطعها مشروع إعادة طوافات قديمة إلى العمل.

ونوه بـ"الجهود التي بذلها ضباط وفنيو القوات الجوية لإتمام المشروع خصوصا بعد نجاحهم في إعادة طوافتين إلى الخدمة خلال سنتين من العمل بقدرات مالية متواضعة، وفي ظل ظروف اقتصادية خانقة استدعت سياسة مالية تقشفية اعتمدتها المؤسسة العسكرية".

وشدد قائد الجيش على أنه "من شأن الإرادة الصلبة وحشد الجهود والطاقات أن يؤدي إلى تجاوز الصعوبات مهما كبرت".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:56 | 2021-01-13
20:44 | 2021-01-13
20:43 | 2021-01-13
20:22 | 2021-01-13
20:19 | 2021-01-13
20:04 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website