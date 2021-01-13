قائد الجيش عاين طوافة أعادتها القوات الجوية الى الخدمة

عاين قائد الجيش العماد جوزاف عون الطوافة الثانية نوع 212ـــ Agusta bell AB التي أعادتها القوات الجوية إلى الخدمة بعد توقف عن الطيران منذ العام ١٩٩٠، بالإضافة إلى الطوافة الثانية نوع Puma التي أُجريت لها صيانة كبرى وتمّ توفير أكثر من نصف الكلفة.https://t.co/lBOM8fyPWH pic.twitter.com/wLJ8xS66d4
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 13, 2021
عاين قائد الجيش العماد جوزاف عون الطوافة الثانية نوع 212ـــ Agusta bell AB التي أعادتها القوات الجوية إلى الخدمة بعد توقف عن الطيران منذ العام ١٩٩٠، بالإضافة إلى الطوافة الثانية نوع Puma التي أُجريت لها صيانة كبرى وتمّ توفير أكثر من نصف الكلفة.https://t.co/lBOM8fyPWH pic.twitter.com/wLJ8xS66d4