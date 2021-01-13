مكتب باسيل نفى ما اورده بعض الاعلام عن اتصال اجراه مع الرئيس السوري

- نفى المكتب الاعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في بيان، "ما أوردته مجلة "الشراع" وتبناه موقع "أساس ميديا" وبنى عليه أساطير، عن اتصال اجراه رئيس التيار مع الرئيس السوري بشار الأسد وذهبت مخيلتهم بعيدا في نسج تفاصيل الحديث الذي لم يحصل".