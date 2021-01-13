الحواط ردّاً على حادثة العاقورة: إنّه فائض القوّة

غرّد النائب زياد الحواط، عبر "تويتر"، معلّقاً على حادثة العاقورة: "‏إنه دائماً الشعور بفائض القوة. ‏تخطٍ للقوانين ولاحكام القضاء والتعدي على حقوق الغير. ‏بعد أعوام من الاستباحة، ‏على القضاء أن يصدر الاحكام ويضع يده على التعديات التي تحصل في لاسا وأفقا والجوار وعلى القوى الأمنية تنفيذ الاحكام بكل صرامة.‏لا صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد".