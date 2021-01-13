لبنان

بلدية فنيدق تحذر: لأخذ الحيطة أثناء تساقط الثلوج

Lebanon 24
13-01-2021 | 21:39
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دعت بلدية فنيدق إلى "إلتزام بقرار منع التجول"... كما ودعت في بيان، "زائري فنيدق - القموعة إلى التزام الحيطة والحذر أثناء تساقط الثلوج، وبخاصة أثناء السير على الطرق التي تتراكم فيها الثلوج، وفي شكل خاص طريق فنيدق - الهرمل وفنيدق - مرج حين".

كما وأملت من أصحاب السيارات رباعية الدفع، عدم المغامرة في تجاوز النقاط العبور الأقصى التي حددتها البلدية، حيث تنتهي النقطة الأولى في عين الدلبة، والثانية في جوز الدارة مفرق النبي خالد، وكل من يتجاوز هذه النقاط يتحمل كل المسؤولية في حق نفسه وحق أهله ومن معه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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