لبنان

عبد الصمد: الإعلاميون ليسوا بحاجة إلى تصريح تجول

Lebanon 24
13-01-2021 | 23:16
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غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد عبر "تويتر" : "‏تأكيدا على قرار غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء، أوضح أن الإعلاميين غير ملزمين بالدخول إلى الرابط الخاص للاستحصال على إذن انتقال خلال الاقفال، ويكتفى ببطاقتهم المهنية للتنقل خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 لغاية 25 ك2".

وارفقت التغريدة بهاشتاغ:#كورونا_مش_مزحة #حلنا_نلتزم


وفي تغريدة ثانية قالت الوزيرة عبد الصمد : "أما بالنسبة لموظفي وزارة الاعلام المجيء الى مكان عملهم لتسيير الامور الطارئة بما لا يتجاوز العشرة بالمئة من اجمالي العاملين فيجب عليهم الاستحصال على اذن انتقال خلال الاقفال (14- 25 كانون الثاني عبر الدخول الى الرابط المخصص لذلك من قبل اللجنة الوطنية للادارة الكوارث NN @NNA lab@ministry NFolb.
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