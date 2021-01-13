لبنان

تعميم لوزيرة الإعلام ينظم العمل في وحدات الوزارة خلال فترة الإقفال

Lebanon 24
13-01-2021 | 23:30
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 أصدرت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد تعميما حمل الرقم 22/و، يحدد سير العمل في الوزارة خلال فترة الاقفال العام. وجاء فيه:
إن وزيرة الاعلام، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار الاعلام الكامل الصادر برقم 26/م ص تاريخ 11/1/2021، تقرر ما يلي:
المادة الأولى: يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته لتأمين تسيير الأعمال الطارئة بما لا يتجاوز 10% من عدد العاملين.


المادة الثانية: تطبق على الطاقم الاعلامي في الوزارة الشروط العامة المطبقة على الاعلاميين في قرار الاغلاق المذكور أعلاه على أن يتولى رئيس كل وحدة تأمين البطاقات من المرجع المختص لتسهيل تنقل الطاقم الاعلامي في كافة الوحدات المعنية وفي القطاعين العربي والأجنبي.


المادة الثالثة: يلتزم العاملون في الوزارة أقصى تدابير السلامة الصحية طيلة فترة تواجدهم في أماكن عملهم حيث يقتضي التقيد بكافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
المادة الرابعة: يعمل بهذا التعميم إبتداء من صباح 14/1/2021 ولغاية صباح 25/1/2021 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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