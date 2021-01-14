عودة الى المكاتب

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Lebanon 24
14-01-2021 | 04:23
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بعد تسريب حديث رئيس الجمهورية بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال، أعاد بعض الوزراء أغراضهم الشخصية وملفاتهم الى مكاتبهم في الوزارات كما استأنف مستشاروهم متابعة الملفات المكلفين بها قبل استقالة الحكومة.
المصدر: نداء الوطن
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