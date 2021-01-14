على الرغم من تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تعمل بعض الجهات بصورة سرية على إجراء مسح وظيفي واجتماعي للمتعاقدين في القطاع العام بهدف وضع سيناريو للاستغناء عنهم تدريجياً.

