لبنان

مسح وظيفي

Lebanon 24
14-01-2021 | 04:27
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على الرغم من تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تعمل بعض الجهات بصورة سرية على إجراء مسح وظيفي واجتماعي للمتعاقدين في القطاع العام بهدف وضع سيناريو للاستغناء عنهم تدريجياً.
المصدر: نداء الوطن
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