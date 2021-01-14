واشنطن لا تريد المفاوضات البحرية؟



اكدت مصادر سياسية متابعة أن الادارة الاميركية لم تكن في الاسابيع الاخيرة راغبة في استمرار المفاوضات بين لبنان و"اسرائيل" حول الحدود البحرية بين البلدين.

واشارت المصادر الى أن ارادة الرئيس ترامب، وبعدما وجدت انه من غير الممكن تحقيق أي خرق في المفاوضات بين الطرفين، لم تعد تريد الاستمرار في دعم المسار التفاوضي لأنها لا تريد أن تقدم هدية لادارة بايدن.لذلك فإن عرقلة المفاوضات التي حصلت كان لواشنطن دور فيها، بحسب المصادر ذاتها.