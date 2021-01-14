لبنان

طقس ماطر وعاصف خلال الأيام المقبلة.. والثلوج على 1600 متر

Lebanon 24
14-01-2021 | 11:18
A-
A+
Doc-P-784216-637462201835439792.jpg
Doc-P-784216-637462201835439792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، و رياح ناشطة تقارب سرعتها ال 50كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وتهطل أمطار متفرقة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار. وجاء في النشرة الاتي:

منخفض جوي متمركز شرق اوروبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا خلال الأيام المقبلة.
- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11الى 19 درجة مئوية في الظل.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية ، ويتكون الضباب على المرتفعات. تهطل امطار تكون غزيرة أحيانا خصوصا في الفترة المسائية، مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة وتساقط حبات من البرد ورياح ناشطة قد تصل سرعتها الى 65 كلم/س، يرتفع معها موج البحر الذي يقارب 3,5 امتار، كما تتساقط الثلوج وتتدنى ليلا فتلامس ال 1500 متر وما فوق.


الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، و رياح ناشطة تقارب سرعتها ال 50كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وتهطل أمطار متفرقة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.


السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات مع هطول أمطار خفيفة متفرقة صباحا، يتحول ليلا الى غائم مع اشتداد سرعة الرياح، وتهطل أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.


الأحد: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار غزيرة خصوصا اعتبارا من بعد الظهر ، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد، ورياح شديدة تقارب ال 80 كلم/س، يرتفع معها موج البحر (حوالي 3 أمتار) ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما فوق، وتتدنى ليلا فتلامس ال 1200متر . و يحذر من تشكل السيول وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرق.


- الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 8 الى 11 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 20 و 40كلم/س، تشتد احيانا فتقارب 60 كلم/س خصوصا شمال البلاد.
- الانقشاع: متوسط على الساحل ، سيء على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 85% .
- حال البحر: هائج (ما يقارب 3,5 امتار)، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,51
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:32 | 2021-01-14
15:30 | 2021-01-14
15:07 | 2021-01-14
15:06 | 2021-01-14
14:35 | 2021-01-14
14:16 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website