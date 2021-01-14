لبنان

هيئة الإغاثة: تحويل مبلغ الـ 75 مليار ليرة كاملاً إلى خزينة الجيش لمساعدة الأسر المحتاجة

Lebanon 24
14-01-2021 | 13:26
A-
A+
Doc-P-784253-637462275776061832.jpg
Doc-P-784253-637462275776061832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، أنّه "استناداً إلى قرار وزارة المالية دفع مساعدة مالياً بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، وتنفيذاً للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا"، أنّها قامت بتحويل كامل المبلغ إلى حساب خزينة الجيش، واعتماداً إلى آلية تم وضعها من قبل قيادة الجيش والادارات المعنية في الدولة، واستناداً إلى جداول إسمية يعدها الجيش والادارات المختصة وفق مبدأ الأولوية والحاجة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:32 | 2021-01-14
15:30 | 2021-01-14
15:07 | 2021-01-14
15:06 | 2021-01-14
14:35 | 2021-01-14
14:16 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website