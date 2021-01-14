هيئة الإغاثة: تحويل مبلغ الـ 75 مليار ليرة كاملاً إلى خزينة الجيش لمساعدة الأسر المحتاجة

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، أنّه "استناداً إلى قرار وزارة المالية دفع مساعدة مالياً بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، وتنفيذاً للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا"، أنّها قامت بتحويل كامل المبلغ إلى حساب خزينة الجيش، واعتماداً إلى آلية تم وضعها من قبل قيادة الجيش والادارات المعنية في الدولة، واستناداً إلى جداول إسمية يعدها الجيش والادارات المختصة وفق مبدأ الأولوية والحاجة".