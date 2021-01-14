14
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عبود أوعز الى فوج حرس بيروت تكثيف دورياته في العاصمة تنفيذاً لإجراءات الاقفال العام
Lebanon 24
14-01-2021
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أوعز الى فوج حرس بيروت تكثيف دورياته في مدينة بيروت للتأكد من تنفيذ إجراءات الإقفال العام وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا، ويقوم فوج حرس بيروت منذ ساعات الصباح الاولى بتسيير الدوريات في كل مدينة بيروت ومنع أي خرق لقرار منع التجول أو مخالفة قرارالاقفال .
من ناحية أخرى وبتوجيهات المحافظ عبود وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة أطباء بلا حدود قام مسعفون من فوج اطفاء مدينة بيروت تحت إشراف أطباء مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت بإجراء فحوصات PCR لنزلاء أحد الفنادق في منطقة عين المريسة بعد ورود معلومات عن الاشتباه بوجود إصابات بين نزلاء الفندق.
وكان المحافظ عبود قد أعطى بعد ظهر أمس توجيهاته الى فوج الحرس بمنع الدخول والخروج من الفندق لحين اجراء فحوصات PCR وصدور النتائج حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لانتقال العدوى إلى الخارج في حال وجدت أي اصابة.
تابع
الأكثر قراءة
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:07 | 2021-01-14
14/01/2021 09:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
08:20 | 2021-01-14
14/01/2021 08:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
20:22 | 2021-01-13
13/01/2021 08:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
20:56 | 2021-01-13
13/01/2021 08:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" يقرع باب وزير الصحة... والأخير في المستشفى
Lebanon 24
"كورونا" يقرع باب وزير الصحة... والأخير في المستشفى
21:22 | 2021-01-13
13/01/2021 09:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:32 | 2021-01-14
بري بحث مع زوار عين التينة في الاوضاع العامة وجلسة الغد
15:30 | 2021-01-14
توقيف مروج عملة مزيفة في الروضة
15:07 | 2021-01-14
أصاب نفسه بطلق ناري في رجله عن طريق الخطأ
15:06 | 2021-01-14
اليوم الأول من الاقفال.. إليكم نسبة الإلتزام في كل منطقة
14:35 | 2021-01-14
وزارة الصحة: 15 حالة ايجابية وصلت الى بيروت في 12 الحالي
14:16 | 2021-01-14
هكذا علقت وزيرة الدفاع على إطلاق سراح الراعي الذي خطف من قبل العدو
فيديو
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
15:00 | 2021-01-14
14/01/2021 15:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!
Lebanon 24
لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!
15:00 | 2021-01-14
14/01/2021 15:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
Lebanon 24
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
23:00 | 2021-01-13
14/01/2021 15:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact