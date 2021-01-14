عبود أوعز الى فوج حرس بيروت تكثيف دورياته في العاصمة تنفيذاً لإجراءات الاقفال العام

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أوعز الى فوج حرس بيروت تكثيف دورياته في مدينة بيروت للتأكد من تنفيذ إجراءات الإقفال العام وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا، ويقوم فوج حرس بيروت منذ ساعات الصباح الاولى بتسيير الدوريات في كل مدينة بيروت ومنع أي خرق لقرار منع التجول أو مخالفة قرارالاقفال .من ناحية أخرى وبتوجيهات المحافظ عبود وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة أطباء بلا حدود قام مسعفون من فوج اطفاء مدينة بيروت تحت إشراف أطباء مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت بإجراء فحوصات PCR لنزلاء أحد الفنادق في منطقة عين المريسة بعد ورود معلومات عن الاشتباه بوجود إصابات بين نزلاء الفندق.وكان المحافظ عبود قد أعطى بعد ظهر أمس توجيهاته الى فوج الحرس بمنع الدخول والخروج من الفندق لحين اجراء فحوصات PCR وصدور النتائج حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لانتقال العدوى إلى الخارج في حال وجدت أي اصابة.