مشاهد رائعة.. كفردبيان تلبس الثوب الأبيض (صور)

في مشهد رائع خصوصاً لمحبي الشتاء، وبعد طول انتظار، لبست منطقة كفردبيان الأبيض، بحسب ما يظهر في الصور أدناه.

ويتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز شرق اوروبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا خلال الأيام المقبلة.