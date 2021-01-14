13
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أسامة سعد: لاعتماد خطة سياسية شعبية لتعديل ميزان القوى لمصلحة التغيير
Lebanon 24
14-01-2021
|
17:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المكتب الاعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في بيان، أن سعد "أجرى مؤخرا سلسلة من اللقاءات مع أمانات عدد من فروع التنظيم، وقد توقفت تلك اللقاءات موقتا التزاما بتدابير الطوارىء الصحية، على أن يجري استئنافها في وقت لاحق".
ولفت البيان الى أن "اللقاءات استهلت بالتشديد على ضرورة التزام الجميع بالاجراءات الصحية وتدابير الوقاية من وباء كورونا، ولا سيما البقاء في المنزل خلال هذه الفترة الحرجة بعد التفشي الواسع للوباء، وبعد أن تبين وجود خلل كبير في جهوزية المستشفيات لاستقبال المصابين".
وأشار الى أن "سعد إذ أيد قيام أجهزة الدولة بمنع أي مخالفة لتلك الإجراءات والتدابير الوقائية، استنكر عدم قيام تلك الأجهزة بواجبها في ملاحقة التجار المحتكرين الذين أقدموا على استغلال الأوضاع من أجل رفع الأسعار بشكل جنوني. كما استنكر عدم مبادرة الدولة إلى تقديم يد العون لألوف العائلات التي انقطعت مصادر رزقها بسبب الإقفال العام، وباتت بأمس الحاجة إلى المساعدة لتوفير قوتها اليومي".
من جهة ثانية، أعاد سعد التأكيد على أن "الانهيارات الكبرى التي لحقت بلبنان واللبنانيين على مختلف الصعد الاقتصادية والمعيشية والمالية إنما تتحمل مسؤوليتها السلطة الحاكمة". كما أعاد التأكيد على "الرفض المطلق لأي محاولة لتحميل الناس المزيد من الأعباء والخسائر الإضافية فوق الأعباء والخسائر الهائلة التي جرى تحميلهم إياها حتى الآن".
واعتبر أن "المنظومة الحاكمة ونظامها الطائفي الفاسد اللذين دفعا لبنان إلى الإفلاس واللبنانيين الى الفقر، هما عاجزان عن الإنقاذ، فالخلاص والوصول إلى بر الأمان لا يمكن تحقيقهما إلا عبر التغيير الشامل في جميع الميادين".
ودعا إلى "التحرك دفاعا عن حقوق الناس بالعيش الكريم، والصحة، والتعليم، وفرص العمل، والى اعتماد خطة سياسية شعبية وتعزيز النضال مع مختلف الفئات الاجتماعية وصولا إلى تعديل ميزان القوى لمصلحة التغيير".
وأشار البيان الى أن "اللقاءات بين سعد وأمانات فروع التنظيم شهدت حوارات غنية تركزت حول برنامج التحرك، وتعزيز الأطر والهيئات الشعبية والمدنية والنقابية، وعلى تنسيق التحركات مع قوى التغيير في مختلف المناطق. وخلصت اللقاءات إلى التشديد على أهمية التحرك لمواجهة المخاطر والأوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم".
تابع
الأكثر قراءة
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:07 | 2021-01-14
14/01/2021 09:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
08:20 | 2021-01-14
14/01/2021 08:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
20:22 | 2021-01-13
13/01/2021 08:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" يقرع باب وزير الصحة... والأخير في المستشفى
Lebanon 24
"كورونا" يقرع باب وزير الصحة... والأخير في المستشفى
21:22 | 2021-01-13
13/01/2021 09:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
20:56 | 2021-01-13
13/01/2021 08:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:59 | 2021-01-14
المكتب التربوي في المرده: لاقرار قانون احتساب ساعات المتعاقدين
17:46 | 2021-01-14
أم لـ4 أطفال.. لبنانية تلقى حتفها في استراليا وهذه تفاصيل المأساة!
17:45 | 2021-01-14
قبلان: للاسراع بتشكيل حكومة انقاذية
17:33 | 2021-01-14
كان يلهو بالمسدس فأصاب رجله بطلق ناري
17:24 | 2021-01-14
إصابة طبيب لبناني بكورونا.. ووضعه حرج!
17:06 | 2021-01-14
إنزلاق حاوية عن شاحنة في الشويفات (فيديو)
فيديو
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
Lebanon 24
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
18:00 | 2021-01-14
14/01/2021 18:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
15:00 | 2021-01-14
14/01/2021 18:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!
Lebanon 24
لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!
15:00 | 2021-01-14
14/01/2021 18:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact