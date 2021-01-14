لبنان

كان يلهو بالمسدس فأصاب رجله بطلق ناري

Lebanon 24
14-01-2021 | 17:33
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أطلق ا. ق. النار على نفسه في بلدة خربة داوود (القبيات). وقد تبين جراء التحقيقات أنه أثناء لهو الشخص المذكور بمسدس حربي خرجت طلقة عن طريق الخطأ

وأصابت رجله. تم نقله الى احدى المستشفيات في طرابلس للمعالجة.
 
 
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القبيات

مسدس

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