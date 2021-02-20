بو عاصي للدفاع المدني في حمّانا: اندفاعكم شعاع أملٍ في عين العاصفة

بعد موجة العواصف الثلجية قام عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي بجولة ميدانية في بلدات المتن الأعلى وكانت محطة مطولة في مركز الدفاع المدني في حمانا الذي تولّى عمليات جرف الثلوج وفتح الطرقات واسعاف المواطنين.رافق بوعاصي في جولة تفقدية على قرى المنطقة رئيس مركز حمانا لويس القمري.كما توجه الجميع الى سهل المغيتة حيث قاد نائب بعبدا الجرافة، مشيداً بعد التجربة بمستوى احتراف قمري وفريقه.كذلك، حرص النائب بوعاصي على تقديم الشكر والتقدير والدعم لكل الجهود التي قام ويقوم بها عناصر الدفاع المدني. وحيا روح التضامن والتعاضد بين عناصر المركز والأهالي، معتبرا انها الأساس في تأمين سرعة عمليات الانقاذ وفعاليتها خصوصا ان المركز يقوم بالكثير بامكانيات قليلة.