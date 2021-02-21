لبنان في هذه المرتبة بين اقوى الجيوش العربية

وضع تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2021 الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة، ولم تظهر أي دولة عربية ضمن المراتب العشر الأولى وفق التصنيف.

وحصل لبنان على المركز 17 عربيا، و116 عالميا، فيما حققت مصر المرتبة الأولى عربيا من ناحية قوة جيشها، وظهرت في المرتبة 13 ضمن التصنيف العالمي، متراجعة عن تصنيفها السابق.