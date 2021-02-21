رئيس بلدية جاج الجبيلية يستغرب إهمال السلطات المحلية لقرى القطاع الشمالي

أعلن رئيس بلدية جاج في قضاء جبيل المهندس غبريال عبود أن الطرق الداخلية كافة والطريق العام في البلدة أصبحت سالكة أمام السيارات، بعدما عملت جرافة تابعة لوزارة الاشغال "وبوبكات" تابعة للدفاع المدني على فتحها.وأثنى عبود على "السرعة في تجاوب وزارة الاشغال العامة والمدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس ورئيس مركز جرف الثلوج في اهمج والعناصر وممثل الوزارة في قضاء جبيل مع النداء الذي وجهته البلدية لفتح الطريق العام بعد تراكم الثلوج جراء العاصفة التي ضربت لبنان"، ونوه بـ "إندفاع عناصر اقليم جبيل في المديرية العامة للدفاع المدني الذين عملوا تحت العاصفة على فتح عدد من الطرق في الجرد الشمالي لقضاء جبيل"، مستغربا "إهمال السلطات الرسمية المحلية في القضاء بقرى القطاع الشمالي خصوصا أثناء العواصف وغيرها من الامور الانمائية".وجدد دعوته الاهالي لتسجيل أسمائهم عبر منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا "الذي من خلاله سيكون الخلاص من هذا الوباء الفتاك والقاتل"، متمنيا عليهم "الاستمرار بالالتزام إجراءات الوقائية وعدم المشاركة بالمناسبات الاجتماعية حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار الوباء في البلدة".