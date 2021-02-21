لبنان

بالرغم من عدم اعطاء الأذونات للتجوّل.. زحمة سير وحركة اعتيادية في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
21-02-2021 | 10:32
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بالرغم من عدم اعطاء أي اذونات اليوم الأحد للتجوّل، تشهد معظم مناطق طرابلس الشعبية زحمة سير وحركة اعتيادية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

كما يشهد سوق الاحد في طرابلس زحمة وتوافد كبير للمواطنين. 
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