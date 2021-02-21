بالرغم من عدم اعطاء الأذونات للتجوّل.. زحمة سير وحركة اعتيادية في طرابلس (صورة)

بالرغم من عدم اعطاء أي اذونات اليوم الأحد للتجوّل، تشهد معظم مناطق طرابلس الشعبية زحمة سير وحركة اعتيادية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



كما يشهد سوق الاحد في طرابلس زحمة وتوافد كبير للمواطنين.