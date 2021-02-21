لبنان

عريضة لـ"الجمهوريّة القويّة" تطالب بلجنة تقصي حقائق دوليّة بانفجار المرفأ.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
21-02-2021 | 11:12
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صدر عن جهاز "الإعلام والتواصل" في حزب "القوّات اللبنانيّة":
استكمالاً للسعي الذي يقوم به حزب "القوّات اللبنانيّة" منذ اللحظة الأولى لوقوع فاجعة انفجار مرفأ بيروت، للدفع باتجاه تشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة لمعرفة الحقيقة كاملةً عن هذا الانفجار، سيقوم غداً الإثنين 22 شباط 2021 النواب: جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم وماجد إيدي أبي اللمع بزيارة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، عند الساعة 3:00 من بعد الظهر، حيث سيسلمون نائبة المنسق الخاص في لبنان د. نجاة رشدي عريضة موقّعة من نواب تكتل "الجمهوريّة القويّة" تطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة في انفجار مرفأ بيروت وذلك لانعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحليّ ومن تمكّنه من كشف الحقيقة كما هي في هذه الجريمة والدليل على ذلك تعرّضه لما يتعرّض له من عراقيل.
كما سيعقد النواب الأربعة عقب لقائهم هذا، مؤتمراً صحافياً بمشاركة أهالي ضحايا الانفجار، وذلك عند الساعة 4:30 من بعد الظهر في نادي الصحافة.
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