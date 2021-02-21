تفكيك قنبلة هجومية وُجدت بحقل قرب طريق الفيكاني رعيت بزحلة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه عثر على قنبلة هجومية صالحة للاستعمال، مرمية في حقل مجاور لطريق حارة الفيكاني- رعيت. وقد حضر خبير عسكري من الجيش وقام برفعها ونقلها الى مركز عسكري.



