لبنان

تفكيك قنبلة هجومية وُجدت بحقل قرب طريق الفيكاني رعيت بزحلة

Lebanon 24
21-02-2021 | 17:21
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه عثر على قنبلة هجومية صالحة للاستعمال، مرمية في حقل مجاور لطريق حارة الفيكاني- رعيت. وقد حضر خبير عسكري من الجيش وقام برفعها ونقلها الى مركز عسكري.

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