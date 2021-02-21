قرع أجراس كنيسة مار جرجس في القليعة وإضاءة الشموع تكريما لضحايا انفجار المرفأ

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه تلبية لدعوة أهالي ضحايا انفجار المرفأ، قرعت أجراس كنيسة مار جرجس في بلدة القليعة عند الخامسة عصرا، وأضيئت الشموع تكريما لهم على مستديرة البلدة، وتكريما لذكرى ابن القليعة الشهيد جورج فرج الله دعيبس، الذي قضى أيضا في انفجار الرابع من آب الماضي، وقد شاركهم أبناء البلدة بإضاءة الشموع من على شرفات منازلهم منعا للتجمع.