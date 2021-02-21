لبنان

قرع أجراس كنيسة مار جرجس في القليعة وإضاءة الشموع تكريما لضحايا انفجار المرفأ

Lebanon 24
21-02-2021 | 17:39
A-
A+
Doc-P-796036-637495273043993894.jpg
Doc-P-796036-637495273043993894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه تلبية لدعوة أهالي ضحايا انفجار المرفأ، قرعت أجراس كنيسة مار جرجس في بلدة القليعة عند الخامسة عصرا، وأضيئت الشموع تكريما لهم على مستديرة البلدة، وتكريما لذكرى ابن القليعة الشهيد جورج فرج الله دعيبس، الذي قضى أيضا في انفجار الرابع من آب الماضي، وقد شاركهم أبناء البلدة بإضاءة الشموع من على شرفات منازلهم منعا للتجمع.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:43 | 2021-02-22
04:39 | 2021-02-22
04:36 | 2021-02-22
04:33 | 2021-02-22
04:33 | 2021-02-22
04:30 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website