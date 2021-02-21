لبنان

سنة على "كورونا" في لبنان.. الإصابات اليومية تتراجع وماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
21-02-2021 | 19:11
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في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2020، سجّل لبنان أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد. أما اليوم، فقد تجاوز العدد الإجمالي للإصابات 355 ألف حالة. 
 
 
وأعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1685 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 355056 حالة.
 
 
وتعدّ الحصيلة اليومية للإصابات هي الأدنى منذ أكثر من شهر، بحسب التقارير اليومية لوزارة الصحة. 


وانقسمت الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية بين 1682 ضمن المقيمين و 3 ضمن الوافدين، في حين أشارت وزارة الصحة إلى أنّ عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 268071. أمّا العدد التراكمي للوفيات فبلغ 4340، إذ تمّ تسجيل 43 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

لبنان

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