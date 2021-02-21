جورج عقيص لباسيل: لقد كانت لك الحكومات طويلاً فماذا اصلحت؟

نشر عضو "الجمهورية القوية" جورج عقيص سلسلة تغريدات عبر "تويتر" جاء فيها:

"باسيل وحقوق المسيحيين: للتيار الوطني الحرّ تاريخ مشرّف في الحفاظ على حقوق المسيحيين، فهو بدأ بتحرير الدولة من سلاح الميليشيات عند المسيحيين تحديداً، وتوقف هناك، بعد ان كبّد المجتمع المسيحي الآف القتلى، وفرض عليهم تسوية الطائف. هاجم باسيل في مؤتمره الصحافي كل اللبنانيين، وبالأخص المسيحيين واحزابهم، ولم تحن منه التفاتة مودّة سوى الى اثنين فقط: حزب الله وبشار الاسد.



ان حقوق المسيحيين لا تتأمّن -يقول لنا باسيل- سوى عبر التحالف مع هؤلاء.

الرسالة هذه برسم المسيحيين.

لم يذكر باسيل في كلمته البطريرك الماروني، فالبطريركية المارونية التي كانت وراء ولادة لبنان الكبير عام 1920 ، ووراء الاستقلال الثاني عام 2005، على سبيل المثال لا الحصر، ليست في عهد باسيل وعمّه بالمكانة التي يستحق التوقف عندها، عند تقديم الابحاث في حقوق المسيحيين.

انا نائب عن القوات اللبنانية، والمسيحيون الذين امثّلهم يبحثون عن دولة، عن مؤسسات، عن مستقبل، لا عن حصص وعنتريات في دولة العدم والانهيار والانعزال عن العالم والارتماء في محور الممانعة.



اما القول اعطونا اصلاح وخذوا حكومة، فنسألك تجاهه: لقد كانت لك الحكومات طويلاً، فماذا اصلحت؟".