لبنان

بلدية الشويفات: لا نريد أن تكون أموال بلديتنا محبوسة عند أحد

Lebanon 24
21-02-2021 | 23:43
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أصدر المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات بياناً جاء فيه: "من أفتى بحبس الأموال العامة والى متى ستستمر هذه المهزلة؟ لا نريد أن تكون أموال بلديتنا محبوسة عند أحد، وإذا أراد السيد محمد زيدان تدويل النزاع عبر هيئة الأمم أو المحكمة الدولية كونه غير مقتنع بالحكم القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة فهو حر. لكن القانون اللبناني لا يجيز حبس المال العام، ووزارة الأشغال ليست الجهة المختصة بتنظيم الضرائب والعائدات. ولا يحق لها أن تفتي بأمور مالية عامة".


وتابع البيان: "نحن فقط نطالب بتطبيق القانون أي الإفراج عن أموالنا المحبوسة في ذمة محمد زيدان لصالح الخزينة العامة، وليكمل بعدها المستثمر ما كان قد بدأ به، ونكمل نحن أيضاً بالقانون ما كنا قد بدأنا به وللحديث تتمة".
 
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