لبنان

السقوف الحكومية ترتفع.. والأمور تزداد تعقيداً

Lebanon 24
22-02-2021 | 01:33
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أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "المواقف التي تصدر من هنا وهناك حول الملف الحكومي تزيد الأمور تعقيدا لأن السقوف ترتفع وسط سؤال هل هو تصعيد قبيل أن ينبلج الحل ام أن ما كتب قد كتب لجهة أن هذا الحل المرتقب بعيد المنال إلى حين بروز الضوء الأخضر خارجياً".
المصدر: اللواء
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