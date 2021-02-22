هل يعود الاتفاق النفطي مع العراق الى الصفر؟

وصلت مسودة اتفاق التبادل التجاري بشأن شراء النفط من العراق بشروط مسهّلة الى رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، حيث قامت الأمانة العامة بتعديل بعض المصطلحات القانونية، وأرسلت المسودة الى وزارة الطاقة لتنقيحها. لكن وزير الطاقة ريمون غجر أبلغ المعنيين رغبته في تعديل وإضافة بعض البنود. وسيؤدي ذلك إلى إبطاء سير الاتفاق وإعادته الى النقطة الصفر. ويطرح أداء الوزير سؤالاً عن وجود قرار بعرقلة هذا الاتفاق بعد مناقشة كل بنوده مع المسؤولين العراقيين وموافقة مجلس الوزراء العراقي على الموضوع.