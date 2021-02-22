لبنان

عراجي: ما نزال بعيدين عن المناعة المجتمعية واللقاح يأخذنا الى برّ الأمان

Lebanon 24
22-02-2021 | 09:23
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شدد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر اذاعة "صوت لبنان" على اهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامة والتعقيم وان
كان هناك انخفاض في عدد الوفيات والاصابات في الايام الماضية.
وحول عمليات التلقيح الجارية، اعتبر عراجي انها تسير بشكلٍ جيّد بالرغم من بعض الأخطاء والشوائب في المنصّة، متمنياً على اللبنانيين كافة التسجيل لتلقّي اللقاح لأنه الوحيد الذي يأخذنا الى برّ الأمان.

كما أكد اننا ما نزال بعيدين عن المناعة المجتمعية لأن عملية التلقيح يجب أن تطال العدد الأكبر من السكان، لافتا الى أن ما رأيناه بالأمس من تجمّعاتٍ في عدد من المناطق لا يطمئن بل يمكن ان يعيدنا الى الوراء ويتسبب بإعادة انتشار الفيروس بشكلٍ أكبر.
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