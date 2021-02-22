وزني يلتقي علوي واستعراض للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني محادثات مع سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي حيث تم استعراض للعلاقات اللبنانية-المصرية وسبل تعزيزها.



كما تم البحث في موضوع دعم مصر للبنان عبر تقديم المساعدات الطبية التي تتعلق بفيروس كورونا والمساعدات التي أرسلت بعد انفجار مرفأ بيروت.