لبنان

وزني يلتقي علوي واستعراض للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

Lebanon 24
22-02-2021 | 11:23
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أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني محادثات مع سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي حيث تم استعراض للعلاقات اللبنانية-المصرية وسبل تعزيزها.

كما تم البحث في موضوع دعم مصر للبنان عبر تقديم المساعدات الطبية التي تتعلق بفيروس كورونا والمساعدات التي أرسلت بعد انفجار مرفأ بيروت.
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