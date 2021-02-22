لبنان

دولة اقليمية عاتبة على صحافي لبناني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2021 | 11:35
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وجهت دولة اقليمية فاعلة بالملف اللبناني لكنها بعيدة جغرافيا، عتباً شديد اللهجة لصحافي لبناني له صلات ثقافية ومهنية معها، على خلفية تصريحات اعلامية له اخذت طابعا مناهضاً لها بشكل واضح.
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خاص "لبنان 24"

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