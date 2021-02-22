دولة اقليمية عاتبة على صحافي لبناني

وجهت دولة اقليمية فاعلة بالملف اللبناني لكنها بعيدة جغرافيا، عتباً شديد اللهجة لصحافي لبناني له صلات ثقافية ومهنية معها، على خلفية تصريحات اعلامية له اخذت طابعا مناهضاً لها بشكل واضح.