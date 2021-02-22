"لا سمعتو ولا بدي اسمعو"... هكذا علّق فرنجية على كلام باسيل



رفض رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية التعليق على ما ورد في كلام رئيس التيار "الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي أمس . واكتفى بالقول: "لا سمعتو ولا بدي إسمعو... بلا ما ضيّع وقتي ".