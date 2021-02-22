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لبنان
عمليات دهم وتبادل لاطلاق النار مع الجيش في بعلبك
Lebanon 24
22-02-2021
|
13:25
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أعلنت قيادة الجيش أن "وحدات من الجيش تطوق مجموعة من المطلوبين في منطقة العسيرة بعلبك اثناء عمليات دهم وسط تبادل لاطلاق النار".
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