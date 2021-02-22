كيف يبدو اليوم الثالث للتلقيح في عكار؟

يستمر التلقيح ضد وباء كورونا لليوم الثالث علي التوالي، في المركز المخصص لتلقي اللقاح في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، في حلبا -عكار، بإشراف مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين، والطاقم الطبي والتمريضي المختص في المستشفى، الذي يشهد ومنذ الثامنة صباحا اقبالا كثيفا من المسنين من مختلف القرى والبلدات العكارية، من الذين تسجلوا عبر المنصة التي انشأتها وزارة الصحة واللجنة الطبية، وتلقوا رسائل نصية منها بمواعيد تلقيهم اللقاح.وكان اول الذين تلقحوا المسن ابن بلدة القبيات حبيب يوسف الياس البالغ من العمر 95 عاما، المعروف بالمختار، داعيا كل المسنين، الى "تلقي اللقاح بالسرعة الممكنة، ومشجعا الجميع الى التسجيل عبر منصة الوزارة، لاخذ اللقاح للحد من تفشي الوباء.واشار الدكتور خضرين الى ان "الدفعة الثانية من اللقاح التي تسلمتها المستشفى اليوم بلغت 450 وحدة، في ظل تزايد اعداد كبار السن طالبي اللقاح عبر المنصة التابعة لوزارة الصحة فقط لا غير".وجدد خضرين الدعوة لابناء عكار الى "ضرورة الاسراع تسجيل اسمائهم لاخذ اللقاح".