لبنان

في جونيه... عامل يسقط عن سطح مبنى

Lebanon 24
22-02-2021 | 13:31
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سقط عامل في العقد الرابع من العمر قبيل ظهر اليوم عن سطح مبنى بعلو 4 أمتار في جونية كسروان، مما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية، ونقلته إلى مستشفى السان لويس.
المصدر: الوكالة الوطنية
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جونيه

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