في جونيه... عامل يسقط عن سطح مبنى

سقط عامل في العقد الرابع من العمر قبيل ظهر اليوم عن سطح مبنى بعلو 4 أمتار في جونية كسروان، مما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية، ونقلته إلى مستشفى السان لويس.