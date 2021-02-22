إشكال على أفضلية مرور وإطلاق نار.. هذا ما حصل في طرابلس منذ قليل

أفاد مراسل "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي منذ قليل في مدينة الميناء شارع بور سعيد على أفضلية مرور بين سيارة و دراجة نارية.وبحسب المراسل، تطور الإشكال الى إطلاق نار من مسدس حربي من قبل سائق السيارة بعدما تعرضه للشتم من قبل سائق الدراجة النارية من دون وقوع اصابات، ليفر بعدها مطلق النار الى جهة مجهولة.